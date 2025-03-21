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        Sakarya'da akademisyenlerin geliştirdiği yerli feromon kahverengi kokarcayla mücadelede kullanılacak

        Sakarya'da akademisyenlerin ürettiği yerli feromon, bitkilere ve tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarcayla mücadelede kullanılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 17:23 Güncelleme: 21.03.2025 - 17:37
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        Sakarya'da akademisyenlerin geliştirdiği yerli feromon kahverengi kokarcayla mücadelede kullanılacak
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        Sakarya'da akademisyenlerin ürettiği yerli feromon, bitkilere ve tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarcayla mücadelede kullanılacak.

        İstilacı türün zararlarını önlemek amacıyla Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Teknokent laboratuvarlarında SAÜ Kimya Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Mustafa Zengin öncülüğünde, Prof. Dr. Mustafa Arslan ile Prof. Dr. Mustafa Küçükislamoğlu, Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Oğuz Karabay ve Prof. Dr. Mehmet Köroğlu tarafından aynı türdeki canlıların iletişim kurmak için kullandıkları kimyasal salgı "feromon"u üretildi.

        SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "TutSAK" feromonun tanıtım toplantısında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsünden Doç. Dr. Kibar Ak, kahverengi kokarcanın özellikleri, tarım alanlarına zararları, bulunduğu bölgeler ve "TutSAK" hakkında sunum yaptı.

        Programda konuşan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, fındığın ekonomik değeri olan bir ürün olduğunu kaydetti.

        Fındıkta haşaratla mücadele ettiklerini belirten Doğan, "Bunun yol ve yöntemlerini bulmuş olmak bizim için gurur verici. Üniversitemizi, hocalarımızı tebrik ediyorum. İstenildiği zaman Türkiye'nin neler yapabileceğini, neler ortaya koyabileceğini göstermiş oldunuz. Bunu yerli ve milli olarak üretmiş olmak bizim için çok kıymetli." diye konuştu.

        Doğan, mücadelenin bu ürünle destekleneceğini dile getirerek, kısa süre içinde sorunun çözümüne ulaşılacağına inandığını söyledi.

        AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık da projeye emek verenlere teşekkür ederek, "Bakanlığımız, il ve ilçe tarım müdürlüklerimiz bu konuyla çok hassas şekilde ilgileniyor. Uzun zamana ihtiyaç var. Çin bu işi 10 yılda başarmış ama inşallah hocalarımızın ürettiği bu ürünle daha kısa sürede topraklarımızı ve ülkemizi bu haşereden temizleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise ürünün elde edilmesinde emeği geçen akademisyenlere teşekkür etti.

        Göreve geldiği andan itibaren tehlikesinin farkında olduğu bu istilacı türün yok edilmesi için akademisyenlerle görüştüğünü anlatan Alemdar, toplumun her kesimine dokunmaya çalıştıklarını, tarımda da her alanda olduğu gibi üretimden yana olduklarını belirtti.

        Alemdar, tarım ve yeşilin düşmanı kahverengi kokarcanın bir an önce ortadan kaldırılması için çalıştıklarını belirterek, "Birlikte mücadele edersek bu çalışmayı yaparsak hem kendi şehrimizi hem de ülkemizi kurtarmış oluruz." dedi.

        Prof. Dr. Mustafa Zengin de "TutSAK"ın üretim süreci, özellikleri, kullanım alanları ve istilacı türe karşı etkisi hakkında bilgi verdi.

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