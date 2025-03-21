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        Sakarya'da 3 iş yerine düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 3 iş yerine düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 19:40 Güncelleme: 21.03.2025 - 19:40
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        Sakarya'da 3 iş yerine düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 3 iş yerine düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

        Dün, iki market ile alışveriş merkezinde bulunan bir iş yerine ateş edilmesi ve 1 kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan D.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen D.G, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan D.G, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        Dün, motosikletli bir şüpheli, iki market ile alışveriş merkezinde bulunan bir iş yerine pompalı tüfekle ateş etmiş, Medeniyet Bulvarı'nda saldırı düzenlenen marketin sahibi olduğu öğrenilen Mehmet B, hayatını kaybetmiş, D.G. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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