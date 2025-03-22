Sakarya'da bahçesindeki metruk yapının yıkılan duvarının altında kalan kişi öldü
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, evinin bahçesinde bulunan metruk yapının molozlarının kaldırılması çalışması sırasında yıkılan duvarın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, evinin bahçesinde bulunan metruk yapının molozlarının kaldırılması çalışması sırasında yıkılan duvarın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Batakköy Mahallesi 10012. Sokak'ta Aydın Demiröz'e ait evin bahçesinde bulunan metruk yapının molozlarının kaldırılması için kepçe operatörü çağırıldı.
Moloz kaldırma çalışması sırasında Demiröz, yapının bir anda yıkılan duvarının altında kaldı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Duvarın altından çıkarılan Demiröz, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demiröz, kurtarılamadı.
Öte yandan, kepçe operatörü A.E. gözaltına alındı.
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