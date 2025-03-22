Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da bahçesindeki metruk yapının yıkılan duvarının altında kalan kişi öldü

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, evinin bahçesinde bulunan metruk yapının molozlarının kaldırılması çalışması sırasında yıkılan duvarın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 18:14 Güncelleme: 22.03.2025 - 18:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da bahçesindeki metruk yapının yıkılan duvarının altında kalan kişi öldü
        ABONE OL

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, evinin bahçesinde bulunan metruk yapının molozlarının kaldırılması çalışması sırasında yıkılan duvarın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Batakköy Mahallesi 10012. Sokak'ta Aydın Demiröz'e ait evin bahçesinde bulunan metruk yapının molozlarının kaldırılması için kepçe operatörü çağırıldı.

        Moloz kaldırma çalışması sırasında Demiröz, yapının bir anda yıkılan duvarının altında kaldı.

        Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Duvarın altından çıkarılan Demiröz, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demiröz, kurtarılamadı.

        Öte yandan, kepçe operatörü A.E. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu'nun terörden ifadesi alındı
        Ekrem İmamoğlu'nun terörden ifadesi alındı
        İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı
        İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı
        Mahir Polat: PKK ile bağlantılı gösterilmek beni rencide etti
        Mahir Polat: PKK ile bağlantılı gösterilmek beni rencide etti
        Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Filiz Akın vefat etti
        Filiz Akın vefat etti
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Osman Sınav'a veda günü
        Osman Sınav'a veda günü
        Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!
        Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Zaniolo bekleyişi!
        Zaniolo bekleyişi!
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Katil kiracının ölüm listesi!
        En iyi 5 canavar filmi
        En iyi 5 canavar filmi
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!

        Benzer Haberler

        İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Arkan'ın annesinin cenazesi Sakarya'da defn...
        İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Arkan'ın annesinin cenazesi Sakarya'da defn...
        Yalnız yaşayan hasta, ölü bulundu
        Yalnız yaşayan hasta, ölü bulundu
        Sakarya'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Sakarya'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da Enderun usulüyle teravih kıldırdı
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da Enderun usulüyle teravih kıldırdı
        Sakarya'da 3 iş yerine düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişiyi öldüren şüphe...
        Sakarya'da 3 iş yerine düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişiyi öldüren şüphe...
        Sakarya'da 1 kişiyi öldürüp, 3 iş yeri ile 1 evi kurşunlayan şüpheli tutukl...
        Sakarya'da 1 kişiyi öldürüp, 3 iş yeri ile 1 evi kurşunlayan şüpheli tutukl...