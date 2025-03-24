Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında 2024 yılında yapılan değerlendirmede 5 yıllık tam akreditasyon almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ, kararlar kapsamında akredite almaya hak kazanan 4 üniversite arasında tam akredite edilen hem en genç, hem de iki devlet üniversitesinden biri olma unvanını kazandı.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, üniversitenin kurumsal gelişim yolculuğunda emeği geçen ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

- SAÜ İlahiyat Fakültesine uluslararası derece

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi, SCImago Institutions Rankings (SIR) tarafından açıklanan 2025 yılı sıralamasında "Dini Araştırmalar (Religious Studies)" alanında Türkiye'de 2'nci sıraya yükseldi.

SAÜ'den yapılan açıklamada, 2024 yılına göre 2 basamak ilerleyen SAÜ İlahiyat Fakültesi, Orta Doğu bölgesinde ise 11. sıraya çıktı.

- Serdivan'da ramazan ayı programları sürüyor

Serdivan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ramazan ayı etkinlikleri devam ediyor.

Programlar, Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Salonu'nda ücretsiz gerçekleştiriliyor.

Programla ilgili ayrıntılı bilgiye, "serdivan.bel.tr" adresinden ulaşılabilir.

- Evde sağlık ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Özcan Ötem, Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Dr. Asuman Kayhan İnce ile uzman doktor Jalan Şerbetçigil Ergönenç, evde sağlık hizmeti ekibiyle Yaşılar Haftası kapsamında evde sağlık hizmeti alan hastaları ziyaret etti.

İnce, 2017 yılından itibaren hizmet sunan Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezinde Ulusal Çağrı Merkezinden gelen çağrılara en geç 15 dakika içinde koordinasyon ekibi tarafından geri dönüş yapıldığını ifade etti.

Sakarya'da Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezine hafta sonu ve resmi tatiller dahil 08.30 ile 24.00 saatlerinde "0 264 777 1866-67" numaralı telefon üzerinden de ulaşılabiliyor.