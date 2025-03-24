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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında 2024 yılında yapılan değerlendirmede 5 yıllık tam akreditasyon almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 16:32 Güncelleme: 24.03.2025 - 16:32
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında 2024 yılında yapılan değerlendirmede 5 yıllık tam akreditasyon almaya hak kazandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ, kararlar kapsamında akredite almaya hak kazanan 4 üniversite arasında tam akredite edilen hem en genç, hem de iki devlet üniversitesinden biri olma unvanını kazandı.

        SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, üniversitenin kurumsal gelişim yolculuğunda emeği geçen ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

        - SAÜ İlahiyat Fakültesine uluslararası derece

        Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi, SCImago Institutions Rankings (SIR) tarafından açıklanan 2025 yılı sıralamasında "Dini Araştırmalar (Religious Studies)" alanında Türkiye'de 2'nci sıraya yükseldi.

        SAÜ'den yapılan açıklamada, 2024 yılına göre 2 basamak ilerleyen SAÜ İlahiyat Fakültesi, Orta Doğu bölgesinde ise 11. sıraya çıktı.

        - Serdivan'da ramazan ayı programları sürüyor

        Serdivan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ramazan ayı etkinlikleri devam ediyor.

        Programlar, Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Salonu'nda ücretsiz gerçekleştiriliyor.

        Programla ilgili ayrıntılı bilgiye, "serdivan.bel.tr" adresinden ulaşılabilir.

        - Evde sağlık ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor

        Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Özcan Ötem, Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Dr. Asuman Kayhan İnce ile uzman doktor Jalan Şerbetçigil Ergönenç, evde sağlık hizmeti ekibiyle Yaşılar Haftası kapsamında evde sağlık hizmeti alan hastaları ziyaret etti.

        İnce, 2017 yılından itibaren hizmet sunan Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezinde Ulusal Çağrı Merkezinden gelen çağrılara en geç 15 dakika içinde koordinasyon ekibi tarafından geri dönüş yapıldığını ifade etti.

        Sakarya'da Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezine hafta sonu ve resmi tatiller dahil 08.30 ile 24.00 saatlerinde "0 264 777 1866-67" numaralı telefon üzerinden de ulaşılabiliyor.

        Kentte 15 hastanede toplam 18 mobil ve 13 nakil ekibiyle yaşlı ve yatağa bağımlı hastalara evde sağlık hizmeti veriliyor.

        - Sakarya İHH'dan Cibuti'ye ramazan yardımları

        Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği, Afrika'nın doğusunda yer alan Cibuti'de iftar programları düzenlendi.

        Zekat ve kumanya dağıtımları da gerçekleştirilirken, çocuklara bayram sevinci yaşatmak amacıyla bayramlık kıyafet yardımları yapıldı.

        Sakarya İHH Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ocak, Cibuti'ye giderek yardım organizasyonlarını yerinde koordine etti.

        Ocak, yardımların daha fazla kişiye ulaşması için vatandaşların desteklerini beklediklerini söyledi.

        - Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, yaşlılarla buluştu

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 18-24 Mart Yaşlılar haftasında Yaşlı Destek Merkezi tarafından düzenlenen iftar programında YADEM bünyesinde hizmet alan 65 yaş üstü yaşlılarla bir araya geldi.

        Davetlilerin masalarını dolaşarak kırmızı gül takdim eden Alemdar, ramazan ayını kutladığı yaşlıların her daim yanlarında olacaklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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