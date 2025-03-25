Sakarya'da otobüs terminaline GES kuruluyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nde Güneş Enerji Santrali'nin (GES) kurulumuna başlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yaptığı yazılı açıklamada, projenin Sakarya genelinde sürdürülebilir enerji, yeşil ve geri dönüşüm konularında örnek olacağını kaydetti.

Doğadan alınan güçle Sakarya'ya kendi öz ve doğal kaynaklarıyla katma değer oluşturmayı hedeflediklerini belirten Alemdar, projeyle sadece terminal sınırları içerisinde 1 yılda 4,5 milyon liralık tasarruf elde edeceklerini anlattı.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını ve projenin devreye alınacağını kaydeden Alemdar, "Sakarya Büyükşehir Otobüs Terminali'ne montajına başlanan GES projesinin kullanılabilir çatı alanı toplamda 5 bin 780 metrekare olacak. Tam olarak faaliyete geçtiğinde ise ortalama 983 bin kWh elektrik üretimi öngörüyoruz. Bu da yıllık 4 milyon 500 bin lira gibi bir finansman kaynağının tasarruf edilmesi anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.