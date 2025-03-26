Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kadir Gecesi idrak edildi

Kocaeli'de vatandaşlar tarihi Orhan, Fevziye, Pertev Mehmet Paşa ve Mehmet Ali Paşa camilerinde Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programlara katıldı.

Sakarya, Düzce, Kocaeli ve Karabük'te vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla teravih namazı için camilere akın etti.

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