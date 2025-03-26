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        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kadir Gecesi idrak edildi

        Sakarya, Düzce, Kocaeli ve Karabük'te vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla teravih namazı için camilere akın etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 21:36 Güncelleme: 26.03.2025 - 21:36
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        Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kadir Gecesi idrak edildi
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        Sakarya, Düzce, Kocaeli ve Karabük'te vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla teravih namazı için camilere akın etti.

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Şeyh Edebali Camisi'ne gelen vatandaşlar namaz öncesinde vaaz dinledi.

        Hafız Mustafa Özyılmaz namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okudu, yapılan duanın ardından vatandaşlar teravih namazını kıldı.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesince namaz çıkışında vatandaşlara helva ikram edildi.

        - Kocaeli

        Kocaeli'de vatandaşlar tarihi Orhan, Fevziye, Pertev Mehmet Paşa ve Mehmet Ali Paşa camilerinde Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programlara katıldı.

        İzmit ilçesinde 1579 yılında yapılan Mimar Sinan'ın eseri Pertev Mehmet Paşa Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

        Vatandaşlar namaz kılıp dua ederek gecenin manevi atmosferini yaşadı.

        Teravih namazına yoğun ilgi nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını dışarıda kıldı.

        - Düzce

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen sekizgen planlı Akçakoca Merkez Camisi'ndeki program, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

        Düzenlenen programda hafızlar Kur'an-ı Kerim okudu ve ilahiler seslendirildi.

        Programın sonunda cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        - Karabük

        Yeşil Mahallesi'ndeki Yeşil Camisi'nde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

        Dinlenen vaaz sonrası Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği Kadir Gecesi programında dua edildi.

        Programın sonunda cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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