Sakarya'da seyir halindeki panelvan yandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde seyir halindeki panelvanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen aracın motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören sürücü, aracı park ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, araçta hasara neden oldu.