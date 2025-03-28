Sakarya'da kanonun devrildiği gölde kaybolan sporcu için arama çalışması başlatıldı
Sakarya'da, Sapanca Gölü'nde antrenman yapan sporcuların bulunduğu kano şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi, suya kapılan 1 sporcu için arama çalışması başlatıldı.
Sakarya'da, Sapanca Gölü'nde antrenman yapan sporcuların bulunduğu kano şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi, suya kapılan 1 sporcu için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Serdivan mevkisinden Sapanca Gölü'ne açılan 7 sporcu ve 1 eğitmenin bulunduğu kano, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
6 sporcu ile eğitmen ekiplerce sudan çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan sporcular hastaneye kaldırıldı.
Kayıp sporcunun bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
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