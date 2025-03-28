Sakarya'da kanonun devrildiği gölde kaybolan sporcu için arama çalışması başlatıldı

Kayıp sporcunun bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

6 sporcu ile eğitmen ekiplerce sudan çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan sporcular hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Serdivan mevkisinden Sapanca Gölü'ne açılan 7 sporcu ve 1 eğitmenin bulunduğu kano, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.

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