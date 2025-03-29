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        GÜNCELLEME - Sakarya'da kanonun devrildiği gölde kaybolan sporcunun cesedi bulundu

        Sakarya'da, Sapanca Gölü'nde antrenman yapan sporcuların yer aldığı kanonun şiddetli rüzgar nedeniyle devrilmesi sonucu kaybolan sporcunun cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 13:31 Güncelleme: 29.03.2025 - 13:31
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        GÜNCELLEME - Sakarya'da kanonun devrildiği gölde kaybolan sporcunun cesedi bulundu
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        Sakarya'da, Sapanca Gölü'nde antrenman yapan sporcuların yer aldığı kanonun şiddetli rüzgar nedeniyle devrilmesi sonucu kaybolan sporcunun cesedi bulundu.

        Serdivan mevkisinden dün Sapanca Gölü'ne açılan 7 sporcu ve 1 eğitmenin yer aldığı kanonun şiddetli rüzgar nedeniyle devrilmesi sonucu suda kaybolan Sakarya Gençlik Merkezi Spor Kulübünden Kağan Ege Baran'ın (15) bulunması için su üstü, su altı, kıyıdan ve havadan çalışma yürütüldü.

        AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, Kocaeli ile Yalova deniz polisi, İHH, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE), Ankara ve Samsun'dan emniyet ekiplerinden oluşan 110 kişilik personel, 11 bot, 4 dron, 2 sonar cihazı, 33 araç ve 1 helikopter ile arama gerçekleştirdi.

        Ekipler, sonar cihazının tespit ettiği alanlarda arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

        - Vali Doğan inceleme yaptı

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, AFAD İl Müdürü Bekir Şen ve beraberindeki heyet, arama çalışmaları devam ederken bölgeye gelerek inceleme yaptı.

        Arama çalışmaları hakkında ekiplerden bilgi alan Doğan, Baran'ın ailesi, göle beraber çıktıkları sporcu arkadaşları ve antrenörüyle görüştü.

        Vali Rahmi Doğan ile görüşen antrenör Safa Köse, olayın bir anda olduğunu, suya çıktıklarında suyun durgun ve elverişli olduğunu belirterek, havanın bozulacağı bilgisi üzerine çocukların karaya çıkması için talimat verdiğini söyledi.

        Bu sırada 1 dakika içerisinde toz bulutu, şiddetli rüzgar ve dalgaların geldiğini anlatan Köse, "Dalgalar 2 metreydi. Elimden geleni yaptım, hepsini tek tek çıkardım. O anda görebildiğim herkesi aldım. Karaya çıktığımda bir çocuğun yüzdüğünü fark ettim ve suya atladım, onu da çıkardım." ifadesini kullandı.

        Öte yandan Baran ve diğer sporcuların suda bulunan kanoları kıyıya çıkarıldı.

        -Kıyıdan 1,5 kilometre açıkta bulundu

        Ekipler, yapılan çalışmalar sonucunda Baran'ın cesedini kıyıdan yaklaşık 1,5 kilometre açıkta bulundu.

        Sporcunun cesedi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.

        Sakarya'nın Serdivan mevkisinden dün Sapanca Gölü'ne açılan 7 sporcu ve 1 eğitmenin bulunduğu kanolar, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilmiş, ihbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. 6 sporcu ile eğitmen sudan çıkmış, suda kaybolan Kağan Ege Baran'ın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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