AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz ve KEFEK Başkanı Erdoğan, Sakarya'da bayramlaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, bayramlaşma törenine katıldı.

Sakarya Valiliği ve Sakarya Büyükşehir Belediyesince Ormanpark'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla kent protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Yavuz, Erdoğan, Vali Rahmi Doğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, katılımcıların bayramını kutladı.

Çeşitli ikramların yapıldığı programda protokol üyeleri, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ali İnci, Lütfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.