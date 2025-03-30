Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz ve KEFEK Başkanı Erdoğan, Sakarya'da bayramlaştı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, bayramlaşma törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 13:44 Güncelleme: 30.03.2025 - 13:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz ve KEFEK Başkanı Erdoğan, Sakarya'da bayramlaştı
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, bayramlaşma törenine katıldı.

        Sakarya Valiliği ve Sakarya Büyükşehir Belediyesince Ormanpark'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla kent protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Yavuz, Erdoğan, Vali Rahmi Doğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, katılımcıların bayramını kutladı.

        Çeşitli ikramların yapıldığı programda protokol üyeleri, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Programa, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ali İnci, Lütfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        766 kazada 5 can kaybı!
        766 kazada 5 can kaybı!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Şiddetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara dikkat!
        Şiddetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara dikkat!
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Unutamadıkları bayramlar
        Unutamadıkları bayramlar
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını istedi
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını istedi
        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması

        Benzer Haberler

        Batı Karadeniz ve Doğu Marmara'da bayram namazı kılındı
        Batı Karadeniz ve Doğu Marmara'da bayram namazı kılındı
        Kum fırtınasında Sapanca Gölü'nde kaybolan Kaan Ege'nin cansız bedenine ula...
        Kum fırtınasında Sapanca Gölü'nde kaybolan Kaan Ege'nin cansız bedenine ula...
        Sakarya'da havadan trafik denetimi yapıldı
        Sakarya'da havadan trafik denetimi yapıldı
        Sapanca Gölü'nde kaybolan Kaan Ege'nin kanosu bulundu
        Sapanca Gölü'nde kaybolan Kaan Ege'nin kanosu bulundu
        KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, Tenzile Erdoğan'ın kabrini ziyaret etti
        KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, Tenzile Erdoğan'ın kabrini ziyaret etti
        Sapanca Gölü'nde kaybolan Kaan Ege'nin kanosu bulundu (2)
        Sapanca Gölü'nde kaybolan Kaan Ege'nin kanosu bulundu (2)