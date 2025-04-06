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        Sakarya'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 04:15 Güncelleme: 06.04.2025 - 04:15
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        Sakarya'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Beşköprü Mahallesi 3167 Sokak'ta komşu iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine her iki taraf birbirine tabanca ile ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

        Ekipler tarafından yapılan incelemelerde Y. Ö. ve O. Ö. ile V. Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yerinde yaşamını yitiren 3 kişi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilen 7 yaralıdan Ö. Ö. ile F. Y, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Hastanede tedavi altında olan 5 yaralı polis gözetimi altında tutulurken, olayın ardından kısa sürede yakalanan 4 şüpheli de gözaltına alındı.

        Öte yandan, Sakarya Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile İl Asayiş Şube Müdürü Serkan Kızılay da olay yerinde incelemelerde bulundu.

        Olay mahallinde çok sayıda kovan tespit edilirken, 4 tabanca ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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