Sakarya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki akraba arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki akraba arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Papatya Sokak'ta bir kafeteryada çalışan kişi ile akrabası arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda taraflardan biri bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kalabalığı sakinleştiren polis olaya ilişkin inceleme başlattı.
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