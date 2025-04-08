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        Sakarya Kadın Futbol Spor Kulübü, Süper Lig hayali için ter döküyor

        MİNE YILDIRIM - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi play-off 3'üncülük müsabakalarında mücadele edecek Sakarya Kadın Futbol Spor Kulübü, Süper Lig'e çıkarak bir ilki başarmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 11:51 Güncelleme: 08.04.2025 - 11:51
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        Sakarya Kadın Futbol Spor Kulübü, Süper Lig hayali için ter döküyor
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        MİNE YILDIRIM - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi play-off 3'üncülük müsabakalarında mücadele edecek Sakarya Kadın Futbol Spor Kulübü, Süper Lig'e çıkarak bir ilki başarmak istiyor.

        Yeşil-siyahlı ekip, lig aşamasında B Grubu'nu 14 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla 4. sırada tamamladı.

        Bu sonuçla play-off yükselme grubunda oynama hakkı elde eden ve 6 maç sonunda 2. olan takım, TFF Kadınlar 1. Ligi play-off 3'üncülük müsabakaları biletini aldı.

        Yarı final maçında 11 Nisan Cuma günü İzmir Buca İlçe Stadı'nda 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü ile karşılaşacak Sakarya temsilcisi, rakibini elemesi halinde Dudullu-Gölbaşı Belediyespor maçının galibiyle 13 Nisan'da Manisa 19 Mayıs Stadı'nda final müsabakasına çıkacak.

        Geçen sezon play-out maçlarıyla ligde kalan Sakarya ekibi, rakiplerini yenerek play-off şampiyonluk grubunu ilk iki sırada tamamlayan Yüksekovaspor ve Giresun Sanayispor'un ardından Süper Lig'e çıkan 3. takım olmak istiyor.

        - Yazgan: "Hayalimizin peşinden koşmak üzere yola çıktık"

        Sakarya Kadın Futbol Spor Kulübü Teknik Direktörü İsmail Yazgan, AA muhabirine, şehre şampiyonluk kupasını getirmeyi istediklerini söyledi.

        Sezonda iki etaplı hedef belirlediklerini anlatan Yazgan, "İlk etapta hedefimiz play-off grubuna kalmaktı, bunu başardık. İkinci hedefimiz de play-off'tan yarı finale kalmaktı, bunu da başardık. Şimdi hayalimizin peşinden koşmak üzere yola çıktık. Sezon boyunca iyi ve kötü günlerimiz oldu. Üzüldük, sevindik ama en sonunda güzel neticeler alarak buraya kadar geldik." dedi.

        Yazgan, yarı finaldeki rakipleri 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü ile sezonda iki kez karşılaştıklarına değinerek, analizlerini yaptıklarını, bunu sahaya yansıtıp finale çıkmayı hedeflediklerini anlattı.

        İyi çalıştıklarını vurgulayan Yazgan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Kızlarımız maçın bilincinde, önemini biliyorlar. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı yapıyoruz. Bayramın ikinci gününden beri çalışıyoruz. Sakarya'ya şampiyonluk kupası getirmek istiyoruz. Bunun için var gücümüzle sahada kızlarımla sonuna kadar mücadele edip, önce final, sonra da kupayı alıp Sakarya'ya dönmek istiyoruz. Kızlarımın hepsi Süper Lig'e çıkmak için çaba sarf ediyor, hepsinin hayalinde Süper Lig'de oynamak var. Tabii ki ben de onların başında hoca olarak Süper Lig'de teknik sorumlu olmak isterim. Hedefimiz yarı finaldi başardık, şimdi hayalimiz olan Süper Lig'e çıkmak istiyoruz."

        Yazgan, Sakarya halkına desteklerinden dolayı teşekkür ederek, kente kupayla dönüp güzel bir bayram havası yaşatmayı istediklerini sözlerine ekledi.

        - Kaptan Pelin: "Taraftarımızın her zaman yanımızda olmasını istiyoruz"

        Takım kaptanı Pelin Nur Çelebi ise takım olarak güzel birliktelik yakaladıklarını, aile ortamı oluştuğunu ve bu durumun maçlara yansıdığını dile getirdi.

        Hedefledikleri başarıyı yakaladıklarını ve daha fazlası için çalıştıklarını aktaran Pelin Nur, "Takım olarak tabii ki Süper Lig'e çıkmayı hedefliyoruz, zor kısmını başardık, yarı finale adım attık. Sakarya'yı orada temsil etmek istiyoruz. Güzel bir birliktelik yakaladık, çalışmalarımız güzel devam ediyor. Taraftarımızın her zaman yanımızda olmasını istiyoruz." diye konuştu.

        Forvet oyuncusu Bengül Deniz Küllükçü de takıma sezon başında katıldığını söyledi.

        Sezon başından bu yana emek verdiklerini anlatan Bengül Deniz, "İlk hedefimiz zaten play-off'tu, bunu başardık. Sonraki hedefimiz yarı final biletimizi de aldık. Bu şehre Süper Lig kupasını getirmeyi hedefliyoruz, hepimiz çok mutluyuz. Şimdi final için çalışıyoruz, sıkı bir kampa girdik, inşallah o kupayı bu şehre getiririz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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