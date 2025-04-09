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        Yeşilay Sakarya Gençlik Merkezi, öğrencilere keyifli ders çalışma ortamı sağlıyor

        Sakarya'da pilot uygulama olarak hizmete alınan Yeşilay Sakarya Gençlik Merkezi, bünyesindeki kafe, kütüphane ve sanat alanlarıyla her yaştan öğrenciye sakin, güvenli ve keyifli bir ortamda vakit geçirme imkanı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 10:54 Güncelleme: 09.04.2025 - 11:13
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        Yeşilay Sakarya Gençlik Merkezi, öğrencilere keyifli ders çalışma ortamı sağlıyor
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        Sakarya'da pilot uygulama olarak hizmete alınan Yeşilay Sakarya Gençlik Merkezi, bünyesindeki kafe, kütüphane ve sanat alanlarıyla her yaştan öğrenciye sakin, güvenli ve keyifli bir ortamda vakit geçirme imkanı sunuyor.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Adapazarı Millet Bahçesi'nde inşa edilerek Yeşilay'a devredilen merkez, tütün mamulleri, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklardan gençleri koruma amacıyla 3 yıl önce pilot uygulama olarak hayata geçirildi.

        Misafirlerine sakin, güvenli ve nezih ortam sağlayan gençlik merkezine haftanın 7 günü gelen her yaştan öğrenci, ders çalışma, sosyal etkinlik ve sanatsal faaliyet yapmanın yanı sıra kütüphane ve kafeden yararlanma imkanı buluyor.

        - "Randevu sistemi sayesinde kimin girip çıktığının takibini yapıyoruz"

        Yeşilay Sakarya Şube Başkanı Prof. Dr. Yusuf Genç, AA muhabirine, merkezin pilot çalışma olarak diğer illere de örnek teşkil ettiğini anlattı.

        Merkezde ders çalışma alışkanlığı kazandırıldığını, var olan alışkanlıkların güçlendirildiğini ve sosyal etkinlikler yapıldığını aktaran Genç, anaokulundan doktora öğrencisine kadar herkesin faydalanabildiğini, Yeşilay çatısı altında olmasının da ailelere güven verdiğini dile getirdi.

        Genç, kent merkezi ve ilçelerden gelenler için konumun uygun olduğuna değinerek, "Buraya gelen çocuklarımız çayını, kahvesini, pastasını, böreğini yiyebiliyor. Yetişkinler de hizmet alabiliyor ama ağırlıklı olarak gençlerimize hizmet ediyoruz. Sakarya'nın en merkezi yerindeki binamızı aktif olarak kullanmaktayız." diye konuştu.

        Okullardan çok fazla talep geldiğinden bahseden Genç, "Veli etkinliklerimiz, sanatsal faaliyetlerimiz de söz konusu. Sadece ders çalışmak değil güncel ve sosyal etkileşim gibi konularda da çocuklarımıza katkı sunmaktayız. Diğer illerimizi de yakınlaştırma konusunda aktif pilot bölge olarak burayı seçmiş bulunmaktayız." dedi.

        Genç, hafta boyu 08.45-20.30 saatlerinde açık olan merkeze günlük ortalama 200 öğrencinin geldiğini belirterek, randevu sistemiyle çalıştıkları için giriş çıkışların takibinin yapıldığını, merkezde düzen, disiplin ve aktif güvenlik sisteminin bulunduğunu sözlerine ekledi.

        Ailelerin arayıp teşekkür ettiğini aktaran Genç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Vatandaşlar ve çocuklarımız son derece memnun. Sadece ders çalışma alışkanlığı değil, ahlak ve kimlik kazandırmaya çalışıyoruz. Etkileşim alanlarını canlı tutmak için daha samimi, içten, nazik ve aynı zamanda etkileşimli diyaloğun nasıl kurulabileceğiyle ilgili etkinliklerimiz var. Çocuklarımız sahiplenmişler, sürekli gelenlerimiz, zaman zaman gelenlerimiz, gelemediği için üzülenlerimiz var. Aileler, 'Oğlum, kızım nerede?' diye sorduklarında, 'Yeşilay Gençlik Merkezi'nde ders çalışıyor' denildiğinde ailelere çok ciddi güven vermekteyiz. Çok sayıda ailemiz bizi arayıp teşekkür ediyor."

        - Gençlik Merkezi'nden her yaş grubu faydalanıyor

        Ressam Sinan Çamur, merkezin ikinci katında sanatla ilgili buluşmalar, söyleyişiler ve performanslar yaptıklarını, anaokulu öğrencisinden doktora öğrencisine kadar her kesimin ders çalışmak için geldiğini, sessiz ve güzel ortam olduğunu dile getirdi.

        Bu tarz yerlerin sayılarının artması temennisinde bulunan Çamur, "Geniş bir mekan. Yazın sıcaktan, kışın soğuktan korunur şekilde çalışmalarımıza olanak sağlıyor. Bize böyle bir olanağın sağlanmış olması başta sanata ilgili öğrenciler açısından çok önemli. Böyle bir bina yokken belki anlaşılmıyor ama yapıldıktan sonra her daim dolu olması ve buranın olanaklarından yararlanmak isteyen gençlerin var olması... Örnek merkez olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Lise öğrencisi Erdem Melih Andaş, ders çalışmak için sürekli geldiği ortamın aile gibi hissettirdiğini söyledi.

        Burada sosyal çevre kazandığı için gelirken çok keyif aldığını dile getiren Andaş, kafelere gittiğinde gürültülü ortamdan rahatsızlık duyduğunu, gençlik merkezinde ise bu şekilde sorunlar yaşanmadığını kaydetti.

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan Şahan Sevinç, merkezin yoğun talep görmesi dolayısıyla her gün Arifiye ilçesinden sabah erken saatte geldiğini aktararak, üniversiteden ve ilçelerden öğrencilerin geldiğini, ders çalışmak için ortamın çok güzel ve avantajlı olduğunu ifade etti.

        Galeri
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