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        Ferizli'de Cumhur İttifakı üyeleri bir araya geldi

        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde AK Parti ve MHP teşkilatları bir araya gelerek, ilçede yapılan ve yapılacak olan çalışmaları değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 15:18 Güncelleme: 09.04.2025 - 15:46
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        Ferizli'de Cumhur İttifakı üyeleri bir araya geldi
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        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde AK Parti ve MHP teşkilatları bir araya gelerek, ilçede yapılan ve yapılacak olan çalışmaları değerlendirdi.

        AK Parti ilçe binasında düzenlenen toplantıda bir araya gelen Cumhur İttifakı'nın ilçe teşkilat üyeleri, yerel seçimlerden bu yana yapılan çalışmaları elde aldı.

        AK Parti Ferizli İlçe Başkanı Ramazan Serhoş, ilçenin menfaatleri için yapılacak çalışmalara her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirterek, partinin denetleme kurulunun tespitleri doğrultusunda yapılacak hizmetleri takip edeceklerini anlattı.

        MHP İlçe Başkanı Veysel Dikbaş da ilçeye yapılan hizmetlere katkı yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini ifade etti.

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