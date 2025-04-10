Sakarya'da limanda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Karasu Limanı'nda Ro-Ro gemisine giren tır sürücüsü Ahmet Çubukçuoğlu (60) ile gemi personeli O.Ö (25) arasında tırın yanaşacağı yer konusunda tartışma çıktı.

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