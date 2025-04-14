Sakarya'da 1163 kaçak ürün ele geçirildi
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde araçta yapılan aramalarda 1163 kaçak ürün ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde araçta yapılan aramalarda 1163 kaçak ürün ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekibi, yol kontrol uygulamasında bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada farklı markalara ait kaçak 1110 parfüm ve 63 vücut losyonu ele geçirildi.
Kaçak malzemelere el konulurken, şüpheli H.G. (49) gözaltına alındı.
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