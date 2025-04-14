Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Üniversitesinden 2 öğretim görevlisi, Avrupa Birliği COST (European Cooperation in Science and Technology) programına dahil oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 17:16 Güncelleme: 14.04.2025 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'dan kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya Üniversitesinden 2 öğretim görevlisi, Avrupa Birliği COST (European Cooperation in Science and Technology) programına dahil oldu.

        Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalında görev yapan Doktor Muhammed Zahid Şahin ve İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Üsame Balıkçı, Türkiye'nin de kurucu olduğu, Avrupa çapında alanlarında uzman bilim insanlarının çalıştığı COST programına dahil oldu.

        Avrupa'daki dua geleneklerinin çeşitliliğini karşılaştırmalı bir perspektifle ele almayı hedefleyen "CA23143-Participation through Prayer in the Late Medieval and Early Modern World (PRAYTICIPATE)" başlıklı projeye araştırmacı olarak kabul edilen Balıkçı, bu alanda Türkiye'yi temsil edecek.

        Şahin ise kanser tedavisinde ve rejeneratif tıp uygulamaları gibi alanlarda peptidlerin kendi kendine düzenlenerek oluşturma yeteneklerini anlamayı ve geliştirmeyi hedefleyen SNOOPY (Biological study and applications of peptides & related nanostructures) projesinde çalışma grubu üyesi olarak bulunacak.

        - "Yöremin İnsanları" sergisi açıldı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ofis Sanat Merkezi, lise öğrencisi Seher Yalkın tarafından hazırlanan “Yöremin İnsanları” adlı yağlı boya sergisine ev sahipliği yaptı.

        Serginin açılış törenine İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Türker Erol Özen, Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy, Sakarya BİLSEM Müdürü Mahmut Sami Sakaryalı, Erenler Bilsem Müdür Yardımcısı Mustafa Taşkın, Şehit Ercan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kadir Gezer, öğretmenler, aileler ve sanatseverler katıldı.

        Liseye başladığı dönem öğretmeni Mehtap Cesur tarafından sergi açması için cesaretlendirildiğini ifade eden Yalkın, Ordu’nun Korgan ilçesinde yaşayan akraba ve köylü komşularını resmettiğini ve sergisin yaklaşık 2 senelik bir çalışma olduğunu ifade etti.

        Yalkın, 20 Nisan Pazar'a kadar ziyarete açık kalacak sergi için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a teşekkür etti.

        - Serdivanlı karatecilerden 6 derece

        Serdivan Belediyesi Spor Kulübü, 10-13 Nisan'da Kocaeli’de düzenlenen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası'nda 1 birincilik, 1 ikincilik ve 4 üçüncülük elde etti.

        10 yaşındaki Eymen Pektaş, +45 kilogram kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

        Dereceye giren sporcular Eymen Pektaş, Riaz Abdulvahap, Atilla Altındal, Elif Yağmur Sümbül, Alya Akburak ve Bedirhan Efe, 29 Mayıs-1 Haziran 2025'te Karadağ’da düzenlenecek Balkan Karate Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

        Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ve Serdivan Belediyesi Spor Müdürü Murat Yardım, başarıda emeği geçen antrenörleri, sporcuları ve ailelerini tebrik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da tünelde TIR yangını!
        İstanbul'da tünelde TIR yangını!
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        14 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        14 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Yürek yakan haber... Boşanma aşamasında bir kadın daha!
        Yürek yakan haber... Boşanma aşamasında bir kadın daha!
        Tamamı kadın olan uzay yolculuğu gerçekleştirildi
        Tamamı kadın olan uzay yolculuğu gerçekleştirildi
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        Tadic'ten iyisi yok!
        Tadic'ten iyisi yok!
        Lüks markalar Çin'in hedefinde
        Lüks markalar Çin'in hedefinde
        Denizli'de tutuklandı
        Denizli'de tutuklandı
        'Dört büyükler'den 9 ayda 5.6 milyar TL zarar!
        'Dört büyükler'den 9 ayda 5.6 milyar TL zarar!
        'Babalık' kararına itiraz etti
        'Babalık' kararına itiraz etti
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Ezhel'in bağışı iade edildi

        Benzer Haberler

        Sakarya'da horoz dövüştürüp bahis oynayan 32 kişiye 416 bin TL ceza
        Sakarya'da horoz dövüştürüp bahis oynayan 32 kişiye 416 bin TL ceza
        Sakarya'da şehir merkezine inen karaca güvenlik kamerasında
        Sakarya'da şehir merkezine inen karaca güvenlik kamerasında
        Hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada
        Hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada
        Sakarya'da horoz dövüştüren 32 kişiye 416 bin 386 lira ceza uygulandı
        Sakarya'da horoz dövüştüren 32 kişiye 416 bin 386 lira ceza uygulandı
        Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 17 kişi, taburcu ed...
        Sakarya'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 17 kişi, taburcu ed...
        Sakarya'da 1,5 milyon TL değerinde kaçak parfüm ele geçirildi
        Sakarya'da 1,5 milyon TL değerinde kaçak parfüm ele geçirildi