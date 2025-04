Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Üniversitesinden 2 öğretim görevlisi, Avrupa Birliği COST (European Cooperation in Science and Technology) programına dahil oldu.

Tıp Fakültesi FTR Anabilim Dalında görev yapan Doktor Muhammed Zahid Şahin ve İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Üsame Balıkçı, Türkiye'nin de kurucu olduğu, Avrupa çapında alanlarında uzman bilim insanlarının çalıştığı COST programına dahil oldu.

Avrupa'daki dua geleneklerinin çeşitliliğini karşılaştırmalı bir perspektifle ele almayı hedefleyen "CA23143-Participation through Prayer in the Late Medieval and Early Modern World (PRAYTICIPATE)" başlıklı projeye araştırmacı olarak kabul edilen Balıkçı, bu alanda Türkiye'yi temsil edecek.

Şahin ise kanser tedavisinde ve rejeneratif tıp uygulamaları gibi alanlarda peptidlerin kendi kendine düzenlenerek oluşturma yeteneklerini anlamayı ve geliştirmeyi hedefleyen SNOOPY (Biological study and applications of peptides & related nanostructures) projesinde çalışma grubu üyesi olarak bulunacak.

- "Yöremin İnsanları" sergisi açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ofis Sanat Merkezi, lise öğrencisi Seher Yalkın tarafından hazırlanan “Yöremin İnsanları” adlı yağlı boya sergisine ev sahipliği yaptı.

Serginin açılış törenine İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Türker Erol Özen, Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy, Sakarya BİLSEM Müdürü Mahmut Sami Sakaryalı, Erenler Bilsem Müdür Yardımcısı Mustafa Taşkın, Şehit Ercan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kadir Gezer, öğretmenler, aileler ve sanatseverler katıldı. Liseye başladığı dönem öğretmeni Mehtap Cesur tarafından sergi açması için cesaretlendirildiğini ifade eden Yalkın, Ordu’nun Korgan ilçesinde yaşayan akraba ve köylü komşularını resmettiğini ve sergisin yaklaşık 2 senelik bir çalışma olduğunu ifade etti. Yalkın, 20 Nisan Pazar'a kadar ziyarete açık kalacak sergi için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a teşekkür etti. - Serdivanlı karatecilerden 6 derece Serdivan Belediyesi Spor Kulübü, 10-13 Nisan'da Kocaeli’de düzenlenen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası'nda 1 birincilik, 1 ikincilik ve 4 üçüncülük elde etti.