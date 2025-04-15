Sapanca Turizm Derneğinden "bungalovda kamerayla izleme" iddiasına ilişkin açıklama

Sapanca Turizm Derneği Başkanı Berrin Yılmazer, ilçede bir bungalov konaklama tesisinde "kamerayla izleme" yapıldığı iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yılmazer, yazılı açıklamasında, bir turizm tesisine gizli kamera koyulduğu iddialarının derin üzüntüyle karşılandığını, bunun kabul edilemez olduğunu ve yaşananları en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti.

Bu münferit olayın ilçedeki tüm turizm işletmeleriyle ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Yılmazer, "Tek bir olay üzerinden ilçemizin tamamını zan altında bırakmak, hem haksızlık olur hem de binlerce insanın emeğine gölge düşürür." ifadesini kullandı.

Yılmazer, Sapanca ekonomisinin büyük ölçüde turizme dayandığını, bu alandaki güven duygusunun tüm toplumu ilgilendiren kritik öneme sahip olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, yerli ve yabancı tüm misafirlerimize açıkça belirtmek isteriz ki, Sapanca’da güvenli, huzurlu ve keyifli tatil yapmaya devam edeceksiniz. Yaşanan olayın yasal takibi titizlikle sürdürülmektedir. Sapanca Turizm Derneği olarak, misafirlerimizin mahremiyetini ve güvenliğini sağlamak için gereken tüm denetim ve kontrollerin eksiksiz şekilde yapılacağını taahhüt ediyoruz. Bu sürecin en büyük takipçisi olacağız."