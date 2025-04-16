Sakarya'da engelli kişiyi dolandıran 4 zanlı tutuklandı
Sakarya'da engelli kişiyi, banka hesaplarına bilgisi ve rızası dışında erişim sağlayarak 500 bin lira dolandırdıkları gerekçesiyle yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
Sakarya'da engelli kişiyi, banka hesaplarına bilgisi ve rızası dışında erişim sağlayarak 500 bin lira dolandırdıkları gerekçesiyle yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "bilişim yoluyla hırsızlık" suçları kapsamında çalışma yürüttü.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu, engelli bir kişiyi banka hesaplarına bilgisi ve rızası dışında erişim sağlayıp 500 bin lira dolandırdığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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