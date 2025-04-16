Sakarya'da engelli kişiyi dolandıran 4 zanlı tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu, engelli bir kişiyi banka hesaplarına bilgisi ve rızası dışında erişim sağlayıp 500 bin lira dolandırdığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Sakarya'da engelli kişiyi, banka hesaplarına bilgisi ve rızası dışında erişim sağlayarak 500 bin lira dolandırdıkları gerekçesiyle yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.