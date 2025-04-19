Sakarya'da son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 23 ton lor peyniri imha edildi
Sakarya'da son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 23 ton lor peynirin imha edildiği bildirildi.
Sakarya'da son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 23 ton lor peynirin imha edildiği bildirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesabından "gıda güvenilirliğinde sıfır tolerans" paylaşımı yapıldı.
Paylaşımda, Sakarya'da süt işletmesinde yapılan denetimde son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 23 ton lor peyniri tespit edildiği belirtilerek, "5996 Sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulandı. Ürünler, kontrol görevlisi ekiplerimiz gözetiminde katı atık tesisinde imha edildi." ifadesine yer verildi.
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