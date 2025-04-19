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        Sakarya'da son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 23 ton lor peyniri imha edildi

        Sakarya'da son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 23 ton lor peynirin imha edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 13:33 Güncelleme: 19.04.2025 - 13:34
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        Sakarya'da son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 23 ton lor peyniri imha edildi
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        Sakarya'da son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 23 ton lor peynirin imha edildiği bildirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesabından "gıda güvenilirliğinde sıfır tolerans" paylaşımı yapıldı.

        Paylaşımda, Sakarya'da süt işletmesinde yapılan denetimde son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 23 ton lor peyniri tespit edildiği belirtilerek, "5996 Sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulandı. Ürünler, kontrol görevlisi ekiplerimiz gözetiminde katı atık tesisinde imha edildi." ifadesine yer verildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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