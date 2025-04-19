Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Sağlık personelince ilk müdahalesi otobüste yapılan yolcu, daha sonra hastanede tedavi altına alındı.

Durumu fark eden diğer yolcuların durumu bildirdiği Ateş, hareket amirliğini arayarak bilgi verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün Emre Ateş'in kullandığı 9-A Maltepe-Ozanlar-Yazlık hattında hizmet veren otobüste seyahat eden bir kişi rahatsızlandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.