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        Boluspor-Karagümrük maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Sakarya'da oynanan maçta Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Geosis Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, kıymetli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 21:17 Güncelleme: 19.04.2025 - 21:17
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        Boluspor-Karagümrük maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Sakarya'da oynanan maçta Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Geosis Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, kıymetli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

        Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Koşukavak, ligin ikincisine karşı zor bir müsabaka oynadıklarını kaydetti.

        Takımın başına geldiğinden beri sahalarında 1 maç oynadıklarını belirten Koşukavak, "Çok zor bir süreç bizim adımıza. Defalarca Çorum'a gittik, her hafta deplasmana gidiyoruz. Sakaryaspor'a da stadı verdiği için teşekkür ederiz. Ayrıca federasyona da teşekkür ederiz, haftalardır bizim stat problemimizi çözmüyorlardı, bu hafta çok hızlı bir şekilde çözdüler, sağ olsunlar." diye konuştu.

        Koşukavak, rakiplerinin kadro kalitesi yüksek bir takım olduğunu ifade ederek, "Geçen hafta galibiyet alabilirdik, orada oyunu tutamadık. Bugün ise maçın başından sonuna kadar tamamen oyunu biz kontrol ettik, topa da sahip olduk, çok iyi savunma duruşları da gösterdik, çok karakterli oynadık. Oyuncularım bütün teorileri çok iyi bir şekilde pratiğe çevirdi. Çok kıymetli bir 3 puan aldık." değerlendirmesinde bulundu.

        Ligin sonuna yaklaştıklarını dile getiren Koşukavak, "İnşallah geçen sene nasip olan play-off oynamak bu sene de nasip olur. Bu sefer play-off bizim için araç, inşallah play-off'a kalırsak Süper Lig'e çıkmak amaç olacak. Elimizden ne geliyorsa o gayreti göstereceğiz. Bu kadar karakterli oynayan takıma çok teşekkür ediyorum. Karagümrük'e de başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

        - Fatih Karagümrük'te teknik direktör Orhan Ak görevinden ayrıldı

        Solwie Energy Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Orhan Ak da üzgün olduklarını, kazanmak için geldiklerini kaydetti.

        Kazanmaları halinde çok ciddi bir fırsat yakalayacaklarını fakat istedikleri gibi olmadığını aktaran Ak, "Özellikle oyuna agresif baskılarla başladık, yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. İkinci yarıda geçiş oyununda uzaktan golü yedik ondan sonra hamleler yaptık ama maalesef maçı kazanamadık." ifadelerini kullandı.

        Orhan Ak, Karagümrük'ün şampiyonluk için kurulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Hem kaliteli hem deneyimli hem de genç potansiyelde oyuncuları var ama maalesef son haftalarda kazanamıyoruz, bunun da tek sorumlusu benim. Onun için oyuncularımızla da konuştum, yapılacak bir şey varsa yaparız diye. İnşallah bundan sonraki maçlarda Karagümrük'ün kazanıp, şampiyon olacağını düşünüyorum. Oyunculara teşekkür ediyorum, özellikle Süleyman başkanımıza çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiği için. Elimizden geleni yaptık ama olmadı bundan sonra Karagümrük takımına başarılar diliyorum. İnşallah şampiyon olacak ve Süper Lig'e çıkacaktır. Bugün itibarıyla vedalaştık."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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