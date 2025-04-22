Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'da 1-10 Nisan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 17:37 Güncelleme: 22.04.2025 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'da 1-10 Nisan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 11-20 Nisan'da çalışma gerçekleştirdi.

        Operasyonlarda, 2 kilo 291 gram sentetik uyuşturucu, 46 gram kubar esrar, 85 uyuşturucu hap, 11 uyuşturucu kullanma aparatı geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 110 şüpheliden 4'ü tutuklandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        Çocukların kavgasında 5 kişi ölmüştü! 3 firari teslim oldu!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        2 yaşındaki çocuğa şiddet! Bakıcı tutuklandı!
        22 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        22 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Yabancı kiralıklarda son durum!
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Türkiye'de en çok aranan meslekler
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Fenerbahçe'yi zirveden ne uzaklaştırdı?
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Mahir Polat hastaneye kaldırıldı
        Galatasaray final peşinde!
        Galatasaray final peşinde!
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        15 bin lira tazminat ve 10 bin lira nafaka! Eşine 'o sözü' söyledi yandı!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Kız arkadaşı gözyaşına boğuldu! Öldüren ziyaret!
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Bahçeli: PKK örgütsel feshi tamamlamalı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa'ya böyle veda ettiler
        Papa dünya çapında anıldı
        Papa dünya çapında anıldı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        'Annem uyuyor' dedi polis öldüğünü saptadı!
        "Ölümle burun buruna geldik"
        "Ölümle burun buruna geldik"
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Göz yorgunluğuna karşı 20-20-20 kuralı nedir?
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler
        Bu hemşireler bildiğiniz gibi değil! Hem girişimci hem yenilikçiler

        Benzer Haberler

        Sakarya'da fındık bahçesindeki yamaçtan düşen kişi öldü
        Sakarya'da fındık bahçesindeki yamaçtan düşen kişi öldü
        Sakarya'da motosikletlinin ölümüne neden olan alkollü sürücü gözaltına alın...
        Sakarya'da motosikletlinin ölümüne neden olan alkollü sürücü gözaltına alın...
        Otomobilin çarptığı motosikletli Ercüment öldü, kız arkadaşı gözyaşlarına b...
        Otomobilin çarptığı motosikletli Ercüment öldü, kız arkadaşı gözyaşlarına b...
        Sakarya'da 5 kişinin öldüğü silahlı çatışmada firari 3 şüpheli teslim oldu
        Sakarya'da 5 kişinin öldüğü silahlı çatışmada firari 3 şüpheli teslim oldu
        Sakarya Valisi Doğan'dan 23 Nisan mesajı
        Sakarya Valisi Doğan'dan 23 Nisan mesajı
        Sakarya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Sakarya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü