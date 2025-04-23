Prof. Dr. Murat Utkucu'dan İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin değerlendirme:

Sakarya Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Utkucu, İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin, "Beklenen İstanbul depremi var. Bunu oluşturacak fayın uzun yıllardır kırılmayan İstanbul Kartal ile Silivri açıklarına uzanan kesimi sismik boşluk olarak biliniyor. Son depremler, bu sismik boşluğun batı ucunda olmasından dolayı deprem tehlikesi açısından uyarı olarak nitelendirilebilir." dedi.

Utkucu, AA muhabirine, Marmara Bölgesi içinde Kuzey Anadolu Fayı'nın üç kol halinde uzandığını, büyük bir deprem tehlikesinin söz konusu olduğunu söyledi.

Geçmişte yaşanan ve yakın zamanda meydana gelen depremlerin, bunun büyük bir kanıtı olduğunu belirten Utkucu, şöyle devam etti:

"Beklenen İstanbul depremi var. Bunu oluşturacak fayın uzun yıllardır kırılmayan İstanbul Kartal ile Silivri açıklarına uzanan kesimi sismik boşluk olarak biliniyor. Bu sismik kesim, 1766 İstanbul Depremi'nden bu yana kırılmamış. Son depremler, bu sismik boşluğun batı ucunda olmasından dolayı deprem tehlikesi açısından uyarı olarak nitelendirilebilir."