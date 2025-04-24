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        Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan kadın sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 18:55 Güncelleme: 24.04.2025 - 18:55
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        Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan kadın sürücü hayatını kaybetti.

        Kurudere Mahallesi'nde tarlaya giden Havva Köroğlu'nun (50) kullandığı traktör Yayla mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde Köroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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