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        Sakarya'da bir iş yerinde "kraliyet pitonu" bulundu

        Sakarya'da bir iş yerinde yasa dışı bulundurulan "kraliyet pitonu" ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 11:27 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:39
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        Sakarya'da bir iş yerinde "kraliyet pitonu" bulundu
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        Sakarya'da bir iş yerinde yasa dışı bulundurulan "kraliyet pitonu" ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

        Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi'nde Y.Y.K'nin (21) iş yerinde arama yapan ekipler, kraliyet pitonu buldu.

        Olayla ilgili Y.Y.K'ye idari para cezası uygulanırken, yılan Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince teslim alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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