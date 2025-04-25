Sakarya'da bir iş yerinde "kraliyet pitonu" bulundu

Olayla ilgili Y.Y.K'ye idari para cezası uygulanırken, yılan Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince teslim alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

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