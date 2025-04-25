Sakarya'da bahçe duvarı yıkılan bina boşaltıldı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bahçe duvarı yıkılan bina tahliye edildi.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bahçe duvarı yıkılan bina tahliye edildi.
Otuzikievler Mahallesi 825. Sokak'ta bulunan apartmanın yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki bahçe duvarının bir kısmı yıkıldı.
Duvarın yıkılmasının ardından bina girişindeki çatlakları görenler, durumu yetkililere bildirdi.
Binaya gelen ekiplerin ilk incelemesinin ardından bina tahliye edildi.
Uzmanlar bina, bahçe duvarı ve yapının bitişiğindeki yeni başlayan inşaatın temelinde inceleme başlattı.
Öte yandan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, olay yerine gelerek bina sakinleriyle görüştü, yetkililerden bilgi aldı.
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