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        Sakarya'da işitme engelli kadınlar, işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor

        Sakarya'da işitme engelli kadınlar, işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 11:43 Güncelleme: 26.04.2025 - 12:16
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        Sakarya'da işitme engelli kadınlar, işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor
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        Sakarya'da işitme engelli kadınlar, işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

        İl Müftülüğünce Adapazarı ilçesindeki Tümen Camisi'nde verilen İşitme Engelliler Kur'an-ı Kerim Kursu'nda 18 kursiyer eğitim görüyor.

        İşitme engelli bireylere din eğitimi vermeyi ve Kur'an-ı Kerim'i işaret diliyle öğretmeyi amaçlayan kursta, 7 yılda 100'den fazla kursiyer mezun oldu.

        Sakarya İl Müftü Yardımcısı Mehmet Şahin, AA muhabirine, işitme engelli bireylere İslam dinini sağlam kaynağa dayalı doğru bilgilerle öğretmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Şahin, devam edecek kursları yaygınlaştırmak istediklerini bildirdi.

        İşaret dili eğitmeni Arzu Geloğlu da özel gereksinimli kursiyerlere bu eğitimi vermenin güzel duygu olduğunu dile getirerek, "Çok şükür ki her yıl aramıza yenilerini katıyoruz. Sakarya'nın 16 ilçesinden gelen öğrencilerimiz var çünkü kursumuz Sakarya'da ilk ve tek. Kursumuz saat 9.00'da başlıyor, saat 12.30'da bitiyor. Temel eğitim adı altına haftanın 5 günü devam ediyor. Eylülde başlıyoruz, mayıs ayının sonunda kursumuz bitiyor." diye konuştu.

        Kursiyer Melek Kesikbaş ise Kur'an-ı Kerim'i işaret diliyle öğrendiğini ve kendisini çok mutlu hissettiğini belirterek, eğitimde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine kursa katıldığını aktaran kursiyer Kübra Nur da burada kendisini iyi hissettiğini kaydetti.

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