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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 12:27 Güncelleme: 26.04.2025 - 12:27
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karasu ve Adapazarı ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyon kapsamında A.A. (28) ve E.B'nin (23) ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 kilo 338 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve tabanca fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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