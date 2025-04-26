Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karasu ve Adapazarı ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında A.A. (28) ve E.B'nin (23) ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 kilo 338 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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