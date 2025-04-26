Ferizli'de "Bir Tasarım Bin Umut" sergisi açıldı

Açılışta konuşan Kaymakam Hasan Balcı, sosyal anlamda düzenlenen bu tür etkinliklerden memnun olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ferizli Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan serginin açılışı, ilçe halk eğitim merkezinde gerçekleştirildi.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde "Bir Tasarım Bin Umut" adlı sergi açıldı.

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