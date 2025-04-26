Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Ferizli'de "Bir Tasarım Bin Umut" sergisi açıldı

        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde "Bir Tasarım Bin Umut" adlı sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 14:24 Güncelleme: 26.04.2025 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ferizli'de "Bir Tasarım Bin Umut" sergisi açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Ferizli ilçesinde "Bir Tasarım Bin Umut" adlı sergi açıldı.

        Ferizli Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan serginin açılışı, ilçe halk eğitim merkezinde gerçekleştirildi.

        Açılışta konuşan Kaymakam Hasan Balcı, sosyal anlamda düzenlenen bu tür etkinliklerden memnun olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Yüksekokul müdürü Dr. Öğretim Üyesi Pınar Çınar da sergiye gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        CANLI | Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı
        CANLI | Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı
        FUTBOLUN KALBİ HT SPOR'DA ATIYOR...
        FUTBOLUN KALBİ HT SPOR'DA ATIYOR...
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu!
        Sanayiciden gıda enflasyonu uyarısı
        Sanayiciden gıda enflasyonu uyarısı
        Kadın sürücünün önün kesmişti! O maganda gözaltında
        Kadın sürücünün önün kesmişti! O maganda gözaltında
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık ilginç gelenek!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Diyet listenizden ekmek çıktıysa bu besinleri deneyin
        Diyet listenizden ekmek çıktıysa bu besinleri deneyin
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Epstein'i suçlayan Virginia Giuffre ölü bulundu
        Papa Francis bugün defnediliyor
        Papa Francis bugün defnediliyor
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep FK 11'i!
        Dursun Özbek'ten peş peşe müjdeler!
        Dursun Özbek'ten peş peşe müjdeler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Tek belirtisi unutkanlık değil!
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem

        Benzer Haberler

        Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da işitme engelli kadınlar, işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor
        Sakarya'da işitme engelli kadınlar, işaret diliyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor
        Kızının yöresel kıyafet isteğiyle başladığı kınalı dokuma sanatını geleceğe...
        Kızının yöresel kıyafet isteğiyle başladığı kınalı dokuma sanatını geleceğe...
        Sakarya'daki tabiat parkında görevli veterinerler yaralı yaban hayvanlarını...
        Sakarya'daki tabiat parkında görevli veterinerler yaralı yaban hayvanlarını...
        Sakaryaspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sakaryaspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü