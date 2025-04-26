Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Karasu Sahil Düzenleme ve Rekreasyon Projesi'nin temeli atıldı

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Karasu ilçesinde başlattığı Karasu Sahil Düzenleme ve Rekreasyon Projesi'nin temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 21:32 Güncelleme: 26.04.2025 - 21:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karasu Sahil Düzenleme ve Rekreasyon Projesi'nin temeli atıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Karasu ilçesinde başlattığı Karasu Sahil Düzenleme ve Rekreasyon Projesi'nin temeli atıldı.

        Yeni Mahalle'de proje alanında gerçekleştirilen törende konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçeyi kendine özgü değerleri ve güzelliklerini koruyarak daha ileriye taşımanın gayretinde olduklarını söyledi.

        Altyapıdan üstyapıya, sosyal donatılardan sahil düzenlemelerine kadar her alanda önemli projeleri hep birlikte hayata geçirdiklerini belirten Alemdar, "Şehrimizin her noktasına eşit hizmet ulaştırmaya çalışıyoruz. Bugün Karasu'da Sakarya Nehri ile Karadeniz'in buluştuğu noktada yeni sahil alanı inşasının temelini atıyoruz. Yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme ve balık tutma alanları, peyzajı ve modern aydınlatmalarıyla Karasu'ya yeni sahil alanı kazandırıyoruz." diye konuştu.

        AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci de projede emeği geçenlere teşekkür ederek, çalışmanın hayırlı olmasını diledi.

        AK Parti Sakarya Milletvekilleri Murat Kaya ise Sakarya'nın ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını, bu gayretle şehre daha güzel hizmetler kazandıracaklarını ifade etti.

        Sakarya Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır, projenin hayırlı olması temenni etti.

        Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle uyum içinde, planlı ve güçlü şekilde Karasu'yu daha ileri taşıdıklarını kaydetti.

        Projede 6 bin 380 metrekare alan içerisinde yürüyüş ve dinlenme bölümü, bisiklet yolu, oturma grupları, balık tutma kısmı, aydınlatmalar, peyzaj ve çevre düzenlemesi bulunuyor.

        Törene, Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dört dakikada dört köşe!
        Dört dakikada dört köşe!
        Trump ile Zelenskiy baş başa görüştü
        Trump ile Zelenskiy baş başa görüştü
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 53 kişi için gözaltı kararı!
        Geri dönüşlerin kralı!
        Geri dönüşlerin kralı!
        Çin Trump'ın açıklamarını yalanladı
        Çin Trump'ın açıklamarını yalanladı
        "Mourinho, oyuncular ve yönetim, ilk 30 dakikayı izlesin"
        "Mourinho, oyuncular ve yönetim, ilk 30 dakikayı izlesin"
        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
        Bakan Şimşek: '41 milyar dolar proje finansmanı sağlayacağız'
        Fethiye'de feci kaza!
        Fethiye'de feci kaza!
        Bülent Uygun kızına gözyaşlarıyla veda etti
        Bülent Uygun kızına gözyaşlarıyla veda etti
        Trump'tan kritik Putin açıklaması
        Trump'tan kritik Putin açıklaması
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        İstanbul'da sokak ortasında kadın cinayeti! Sarkıntılık iddiası!
        3. Lig'de şampiyonluk heyecanı!
        3. Lig'de şampiyonluk heyecanı!
        Yüksek fiyatlara tepki gösterdi
        Yüksek fiyatlara tepki gösterdi
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        Kandilli'den açıklama: Artçılar bir süre daha devam edebilir
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        İran'ın Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        "Görevimizin başındayız, mücadelemize devam edeceğiz!"
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        O kanser belirti vermeden ciğerlere ilerleyebiliyor! Riskiniz varsa şikayet beklemeyin
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        "Kötü alışkanlıklara yol açtığı için bıraktım"
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Kuyumcu katiline ceza yok!
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç
        Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç

        Benzer Haberler

        Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude, son yolculuğuna uğurlandı
        Teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude, son yolculuğuna uğurlandı
        ASRİAD "Sakarya'dan Balkanlar'a, Balkanlar'dan Tüm Avrupa'ya" toplantısı dü...
        ASRİAD "Sakarya'dan Balkanlar'a, Balkanlar'dan Tüm Avrupa'ya" toplantısı dü...
        Ferizli'de "Bir Tasarım Bin Umut" sergisi açıldı
        Ferizli'de "Bir Tasarım Bin Umut" sergisi açıldı
        Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı