Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Karasu ilçesinde başlattığı Karasu Sahil Düzenleme ve Rekreasyon Projesi'nin temeli atıldı.

Yeni Mahalle'de proje alanında gerçekleştirilen törende konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçeyi kendine özgü değerleri ve güzelliklerini koruyarak daha ileriye taşımanın gayretinde olduklarını söyledi.

Altyapıdan üstyapıya, sosyal donatılardan sahil düzenlemelerine kadar her alanda önemli projeleri hep birlikte hayata geçirdiklerini belirten Alemdar, "Şehrimizin her noktasına eşit hizmet ulaştırmaya çalışıyoruz. Bugün Karasu'da Sakarya Nehri ile Karadeniz'in buluştuğu noktada yeni sahil alanı inşasının temelini atıyoruz. Yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme ve balık tutma alanları, peyzajı ve modern aydınlatmalarıyla Karasu'ya yeni sahil alanı kazandırıyoruz." diye konuştu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci de projede emeği geçenlere teşekkür ederek, çalışmanın hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Sakarya Milletvekilleri Murat Kaya ise Sakarya'nın ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını, bu gayretle şehre daha güzel hizmetler kazandıracaklarını ifade etti.