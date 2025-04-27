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        Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından Kahramanmaraş depremleri bölgesindeki KOBİ'lere kredi mesajı

        MERT DAVUT - Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, Dünya Bankasından Kahramanmaraş merkezli depremlerin gerçekleştiği bölge için sağlanan 500 milyon dolarlık finansmanın kapsamına KOBİ'leri de dahil ettiklerini belirterek, "Hem yatırım hem işletme kredisini inşallah yılın ikinci yarısında kullandırmayı hedefliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 11:07 Güncelleme: 27.04.2025 - 11:16
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        Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından Kahramanmaraş depremleri bölgesindeki KOBİ'lere kredi mesajı
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        MERT DAVUT - Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, Dünya Bankasından Kahramanmaraş merkezli depremlerin gerçekleştiği bölge için sağlanan 500 milyon dolarlık finansmanın kapsamına KOBİ'leri de dahil ettiklerini belirterek, "Hem yatırım hem işletme kredisini inşallah yılın ikinci yarısında kullandırmayı hedefliyoruz." dedi.

        Öztop, AA muhabirine, TKYB'nin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

        Dünyada son dönemde "korumacılık" yaklaşımının ön plana çıktığını ve belirsizlik yaşandığını ifade eden Öztop, bu durumun özellikle reel sektördeki yatırımcıları "bekle-gör" pozisyonuna yönelttiğini söyledi. Öztop, "Tabii ki alınan kararların iptal edilmesi veya tekrar yürürlüğe konulmuş olması gibi durumlar özellikle müteşebbisleri biraz daha mütereddit (kararsız) hale getirdi." diye konuştu.

        Öztop, özellikle enerji sektöründe Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihalelerinin başarıyla sonuçlandığını, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ve Çayırhan Termik Santrali işlemlerinde danışmanlık yaptıklarını anlattı.

        Enerji tarafında finansman sıkıntısından bahsetmenin söz konusu olmadığını vurgulayan Öztop, şöyle devam etti:

        "Bankaların bu konuda iştahı var. Vade konusunda da herhangi bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyoruz. Biz de bankalar olarak özellikle uluslararası finans kurumlarından nispeten TKYB olarak kamudaki ve özel sektördeki diğer bankalardan biraz daha farklıyız. Çünkü bizim fonlamamız nihayetinde çok uzun soluklu müzakere sürecinden sonra oluyor."

        - Dünya Bankasından sağlanan 500 milyon dolarlık kredi

        Öztop, Dünya Bankasının mart sonunda Türkiye'ye verilmesini onayladığı 500 milyon dolarlık krediye değinerek, hazine garantili kredinin Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgeyi ve çevredeki illeri kapsadığını dile getirdi.

        Özellikle KOBİ'leri kapsama dahil ettiklerine dikkati çeken Öztop, "Hem yatırım hem işletme kredisini inşallah yılın ikinci yarısında kullandırmayı hedefliyoruz." dedi.

        Öztop, daha önce deprem bölgesine yönelik gıda güvenliği konusunda kredi aldıklarını hatırlatarak, bölgedeki firmaları önceliklendirdiklerini bildirdi.

        Deprem bölgesinde hem yatırım hem işletme sermayesi ihtiyacına yönelik kaynak kullandırımı yaptıkları bilgisini veren Öztop, şöyle konuştu:

        "500 milyon dolarlık kaynakla hem yatırımı finanse edeceğiz hem de işletme sermayesi anlamında KOBİ'lere de eğileceğiz. Buna göre yapılanma içine gireceğiz inşallah. Özellikle fintek kuruluşlarını kullanmış olacağız. Yapay zekadan yararlanarak kredilendirme sürecimizi hızlandıracağız ki buradaki KOBİ'lere bir şekilde ulaşmış olalım."

        - Maliyeti düşürme ve istihdamı artırma hedefi

        Krediler konusunda ticari bankalara göre daha seçici olacaklarını vurgulayan Öztop, "Bu anlamda KOBİ'leri kapsayacağımızı söyleyebilirim. KOBİ'ler için özellikle işletme sermayesi tarafında da olmayı planlıyoruz. Kredi yabancı para cinsinden olacağı için, yabancı para kullanabilen işletmeler önceliklendirilecek ama özellikle Türk lirası swapla da imkan sağlamayı planlıyoruz. Çünkü burada amaç maliyetleri düşürerek o bölgedeki kayıtlı istihdamı artırmak." değerlendirmesinde bulundu.

        Kredide üst limitin 20 milyon dolar olduğu bilgisini veren Öztop, "Dolayısıyla 20 milyon doların üstündeki yatırımlar normalde bizim diğer kaynaklarımızdan sağlanabilir ama bizim bu kredi özelinde 20 milyon dolara kadar krediler vermiş olacağız." dedi.

        - "Kaynakları Türkiye'deki sanayicilere, yatırımcılara getirme hedefimiz var"

        Özellikle yenilenebilir enerji, yeşil ekonomi, karbon emisyonunun azaltılması konusunda çalışmaları olduğunu aktaran Öztop, şunları kaydetti:

        "Mümkün mertebe bu kaynakları özellikle Türkiye'deki sanayicilere, yatırımcılara getirme konusunda hedefimiz var. Özellikle Asya Altyapı Yatırım Bankası ve Fransız Kalkınma Ajansı ile görüşmelerimiz devam ediyor. Verimli bir sene geçireceğimize inanıyoruz. Dolayısıyla şu anda tamamı kesinleşmediği, anlaşmaları imzalanmadığı için tam rakam veremiyorum ama hepsiyle görüşmelerimiz devam ediyor."

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        Galeri

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