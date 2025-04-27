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        Sakarya'da tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde tıra çarpan hafif ticari araçta bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 15:02 Güncelleme: 27.04.2025 - 15:02
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        Sakarya'da tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Geyve ilçesinde tıra çarpan hafif ticari araçta bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        E.Ö. (26) idaresindeki 34 GF 5763 hafif ticari araç, Geyve Bağlarbaşı Mahallesi mevkisinde aynı istikamette seyreden 11 DY 552 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü E.Ö ile araçtaki yolcu Ümit Akyel (23) ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sıkıştıkları yerden itfaiye erlerince çıkarılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Akyel, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Ağır yaralan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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