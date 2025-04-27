Sakarya'da silahla yaraladığı damadı tarafından bıçaklanan kişi öldü
Sakarya'da silahla yaraladığı damadı tarafından bıçaklanan kişi öldü.
Sakarya’da silahla yaraladığı damadı tarafından bıçaklanan kişi öldü.
Küçücek Mahallesi'nde kayınpeder Turhan Kılıçkan (64) ile damadı Y.O.A. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kılıçkan, damadı Y.O.A'yı silahla ateş ederek ayaklarından yaraladı. Y.O.A. ise kayınpederini bıçakla yaraladı.
Bu sırada olay yerinde bulunan K.G. isimli bir kişi de kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan kayınpeder Turhan Kılıçkan, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Yaralılar Y.O.A. ve K.G. ise buradaki tedavilerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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