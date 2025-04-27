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        Sakarya'da silahla yaraladığı damadı tarafından bıçaklanan kişi öldü

        Sakarya'da silahla yaraladığı damadı tarafından bıçaklanan kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 23:53 Güncelleme: 27.04.2025 - 23:53
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        Sakarya'da silahla yaraladığı damadı tarafından bıçaklanan kişi öldü
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        Sakarya’da silahla yaraladığı damadı tarafından bıçaklanan kişi öldü.

        Küçücek Mahallesi'nde kayınpeder Turhan Kılıçkan (64) ile damadı Y.O.A. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kılıçkan, damadı Y.O.A'yı silahla ateş ederek ayaklarından yaraladı. Y.O.A. ise kayınpederini bıçakla yaraladı.

        Bu sırada olay yerinde bulunan K.G. isimli bir kişi de kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan kayınpeder Turhan Kılıçkan, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Yaralılar Y.O.A. ve K.G. ise buradaki tedavilerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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