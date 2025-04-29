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        Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 6 ruhsatsız silah ele geçirilen operasyonda, 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 09:38 Güncelleme: 29.04.2025 - 09:57
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        Sakarya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 6 ruhsatsız silah ele geçirilen operasyonda, 2 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Uzunkum Mahallesi'nde çalışma yürütüldü.

        S.Y. (69) ve T.K'nin (38) iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramada ruhsatsız 3 tabanca, 2 makineli tabanca, 1 av tüfeği ile 120 fişek ve 9 şarjör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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