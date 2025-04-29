Akyazı'da 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Yangın esnasında binada mahsur kalan 1'i çocuk 6 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, sağlık görevlileri dumandan etkilenen bazı bina sakinlerine olay yerinde müdahale etti.

Hastane Mahallesi 6005. Sokak'ta bulunan üç katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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