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        Akyazı'da 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde binada çıkan yangın söndürüldü, mahsur kalan biri çocuk 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 11:39 Güncelleme: 29.04.2025 - 11:41
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        Akyazı'da 3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde binada çıkan yangın söndürüldü, mahsur kalan biri çocuk 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Hastane Mahallesi 6005. Sokak'ta bulunan üç katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis, sağlık ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.

        Yangın esnasında binada mahsur kalan 1'i çocuk 6 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, sağlık görevlileri dumandan etkilenen bazı bina sakinlerine olay yerinde müdahale etti.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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