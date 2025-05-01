Sakarya'da kaçakçılık operasyonunda 98 hayvan ele geçirildi

Şüpheli Ö.K. hakkında adli işlem başlatılırken, hayvanlar Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Adreste yapılan aramalarda 5 siyah kuğu, 7 mandarin ördeği, 4 suna ördeği, 7 karolin ördeği, 3 beyaz mandarin ördeği, 31 cüce Pekin ördeği, 6 gümüş sülün, 3 hatuni sülün, 2 kırmızı altuni sülün, 2 kral sülün, 14 mavi tavus kuşu, 12 beyaz tavus kuşu, 2 emu ile 5 hayvan tahniti ele geçirildi.

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