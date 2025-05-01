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        Sakarya'da kaçakçılık operasyonunda 98 hayvan ele geçirildi

        Sakarya'da hayvan kaçakçılığı operasyonunda, çeşitli cinslerde 57 ördek, 13 sülün, 26 tavus kuşu ve 2 emu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 16:56 Güncelleme: 01.05.2025 - 16:59
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        Sakarya'da kaçakçılık operasyonunda 98 hayvan ele geçirildi
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        Sakarya'da hayvan kaçakçılığı operasyonunda, çeşitli cinslerde 57 ördek, 13 sülün, 26 tavus kuşu ve 2 emu ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla ve hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Hayvan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen Ö.K'nin (31) ikametine operasyon düzenlendi.

        Adreste yapılan aramalarda 5 siyah kuğu, 7 mandarin ördeği, 4 suna ördeği, 7 karolin ördeği, 3 beyaz mandarin ördeği, 31 cüce Pekin ördeği, 6 gümüş sülün, 3 hatuni sülün, 2 kırmızı altuni sülün, 2 kral sülün, 14 mavi tavus kuşu, 12 beyaz tavus kuşu, 2 emu ile 5 hayvan tahniti ele geçirildi.

        Şüpheli Ö.K. hakkında adli işlem başlatılırken, hayvanlar Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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