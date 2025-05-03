Geleneksel sanatlar, ihtisas merkezinde uzmanlaşan ellerde hayat buluyor

UĞUR SUBAŞI - Sakarya'da faaliyet gösteren ihtisas merkezinde geleneksel sanatlar, 14 branşta verilen eğitimlerle geleceğe taşınıyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 10 yıldır hizmet veren Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi'nde, geleneksel sanatların gelecek nesillere aktarılması için hat, ebru, kat'ı, tezhip, çini, cilt, çamur şekillendirme, ahşap oyma, sedef kakma, vitray ve kaligrafi gibi alanlarda kurslar düzenleniyor.

Marmara Belediyeler Birliğince düzenlenen "Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri"nde 2016'da kültür ve sanat alanında ikincilik elde eden merkezde, 14 branşta düzenlenen ve en az 4 yıl süren eğitimlere katılanlar, yapımını öğrendikleri geleneksel sanatları yaşatmaya çalışıyor.

Kurslara "sıfırdan" başlayarak uzun yıllar emek veren öğrenciler arasından Kültür ve Turizm Bakanlığı somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı sanatçıların da yetiştiği merkezde, İslam sanatları alanında önde gelen isimlerin 55 koleksiyon eseri de yer alıyor.

- "Merkezdeki eğitimlere 'hobi atölyeleri' gibi bakılmamalı"

Merkezin sanat koordinatörü, Kültür ve Turizm Bakanlığı somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı Bağdagül Kadriye Atan, AA muhabirine, merkezdeki eğitmenlerin alanında yetkin kişiler olduğunu ve her branşın en az 20 öğrencisi bulunduğunu söyledi.

Atan, her alanın kendi içerisinde bir ağırlığı olduğunu, eğitimlerin en az 4 yıl sürdüğünü anlatarak, merkezdeki eğitimlere "hobi atölyeleri" gibi bakılamayacağını vurguladı.

Alanında uzmanlaşmak, yüksek lisansını bu alanda yapmak isteyen öğrencilerin bu bilinçle kurslara katıldığını dile getiren Atan, sıfırdan başlayan 3 kursiyerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olduğunu belirtti.

- "Geleneksel İslam sanatlarına hizmet vermek ayrıcalık"

Atan, geleneksel İslam sanatlarına hizmet vermenin ayrıcalık olduğunu ifade etti.

Merkezdeki eğitimlerin kişisel gelişime de katkı sağladığına işaret eden Atan, "Bu sanatlar hiçbir zaman aceleye gelen sanatlar değil. Bu yolculuğa çıkan öğrencimiz, 'Sanatçı olacağım.' diye yola çıkmaz, ağır ilerleyeceğinin bilincindedir. Bu süreçte emekle sanatçı olma yolunda adım atar." diye konuştu.