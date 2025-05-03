Sakarya'da sahilde roket motoru bulundu
Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde roket motoru olduğu değerlendirilen cisim bulundu.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde roket motoru olduğu değerlendirilen cisim bulundu.
Camitepe Mahallesi mevkisinde gece saatlerinde sahilde bir cisim olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
İlk incelemeye göre, cismin yabancı menşeli roket motoru olduğu tespit edildi.
Ekipler, patlayıcı madde olmadığı belirlenen roket motorunu denizden çıkardı.
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