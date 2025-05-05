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        Anadolu Otoyolu'nun Sapanca kesiminde yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde seyir halindeyken yanan kamyonet, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 18:00 Güncelleme: 05.05.2025 - 18:00
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        Anadolu Otoyolu'nun Sapanca kesiminde yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi
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        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde seyir halindeyken yanan kamyonet, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Otoyolun Ankara yönü Sapanca kesiminde İbrahim Yolcu idaresindeki 41 AVK 864 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı motor bölümünden alev aldı.

        İhbar üzerine itfaiye ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kamyonet itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, sürücü Yolcu ise kamyonetin yandığı anları cep telefonu ile kaydetti.

        Otoyolda bir süre jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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