Anadolu Otoyolu'nun Sapanca kesiminde yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde seyir halindeyken yanan kamyonet, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde seyir halindeyken yanan kamyonet, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Otoyolun Ankara yönü Sapanca kesiminde İbrahim Yolcu idaresindeki 41 AVK 864 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı motor bölümünden alev aldı.
İhbar üzerine itfaiye ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.
Kamyonet itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, sürücü Yolcu ise kamyonetin yandığı anları cep telefonu ile kaydetti.
Otoyolda bir süre jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
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