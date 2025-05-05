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        Sakarya'da üzerine tomruk devrilen işçi öldü

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde üzerine tomruk devrilen işçi, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 19:45 Güncelleme: 05.05.2025 - 19:57
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        Sakarya'da üzerine tomruk devrilen işçi öldü
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde üzerine tomruk devrilen işçi, hayatını kaybetti.

        Dokurcun Orman İşletme Deposu'nda orman işçisi Metin Yaşar (38), kamyondan düşen tomruğun altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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