Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi, tam akreditasyon belgesi almaya hak kazandı.

Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü, Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından 6 yıl süreyle tam akreditasyon belgesi aldı.

Tam akreditasyon belgesi, SUBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan ve Prof. Dr. Oğuz Türkay da katıldığı törenle Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muammer Mesci tarafından SUBÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sarıışık ve Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Batman'a düzenlenen takdim edildi.

- Serdivan'da vergi borcu ödemeleri için son gün 2 Haziran

Serdivan Belediyesi tarafından 2025 yılına ait emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin birinci taksit ödemeleri için son gün 2 Haziran olarak duyuruldu.

Ödemeler, E-Devlet Kapısı, Serdivan Belediyesi e-Belediye Sistemi ve Halkbank şubeleri ile internet bankacılığı aracılığıyla 7 gün 24 saat online yapılabiliyor.

Adapazarı, Serdivan, Erenler ve Ferizli ilçelerinde düzenlenen mayıs ayı olağan meclis toplantılarında ilçelerin gündem maddeleri, yatırımlar ve gündem dışı konuları ele alındı.

Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, 7 Mayıs'ta düzenlenecek etkinliğe tüm sanatseverleri davet etti.

Hendek Belediyesi, Sakarya Güzel Sanatlar Derneği (SAGÜSAD) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliğiyle Sakarya'nın tarihini yansıtan 100 özel kareden oluşan arşiv ile sanatseverlerle buluşturacak.

Adapazarı'nda 9 maddelik gündemle toplanan mecliste 5 madde oy birliği, 1 madde CHP grubunun reddiyle oy çokluğu ile kabul edilirken, 2 madde İmar, 1 madde ise Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliğiyle havale edildi.

Gündemin 3. maddesinde yer alan Toprak Mahsulleri Ofisi-Tarımsal Lisanslı Depolama Alanı ile ilgili mecliste oy birliğiyle kabul edilen maddeye dair açıklamalarda bulunan Başkan Mutlu Işıksu, Dernekkırı bölgesinde yaklaşık 500 milyon liralık yatırımın 56 dönümlük alan içerisinde kapalı depo alanı ve idari binası ile hayata geçirileceğini ifade etti.

Serdivan'da ise toplam 11 gündem maddesi ele alınırken, maddelerden 5'i İmar ve Şehircilik Komisyonuna, 1'i Hukuk Komisyonuna, 1'i se Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Maddelerin tamamı meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Ferizli ve Erenler'de de gündem maddeleri değerlendirildi.

- 5. Ulusal Sakarya Fotoğraf Yarışması başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Ulusal Sakarya Fotoğraf Yarışması, "Bu Şehir Hepimizin" sloganıyla çevreci hareket, şehir aidiyeti, çevreye karşı duyarlılık ve sorumluluk bilinci ile dayanışma örneklerini somutlaştıran konseptle başlıyor.