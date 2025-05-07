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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 11:00 Güncelleme: 07.05.2025 - 11:00
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı
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        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine bir aracı takibe aldı. Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı gişelerinde durdurulan araçta yapılan aramada, 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan araçtaki zanlılar H.T.K. (23) ve H.C.K. (24), işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Öte yandan, Kaynarca ve Karasu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda H.A, A.M.Ş, Y.H, M.Ö, S.İ, G.D. ve D.Ç. gözaltına alındı.

        Zanlıların ikamet ve üst aramalarında, 6 kilo 236 gram sentetik uyuşturucu, 25 kök kenevir, hassas terazi, kurusıkı tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 42 bin 320 lira ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları hakimlikce tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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