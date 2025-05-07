Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı

Zanlıların ikamet ve üst aramalarında, 6 kilo 236 gram sentetik uyuşturucu, 25 kök kenevir, hassas terazi, kurusıkı tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 42 bin 320 lira ele geçirildi.

Öte yandan, Kaynarca ve Karasu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda H.A, A.M.Ş, Y.H, M.Ö, S.İ, G.D. ve D.Ç. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine bir aracı takibe aldı. Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı gişelerinde durdurulan araçta yapılan aramada, 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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