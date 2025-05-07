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        Sakarya'da öğrenim gören uluslararası üniversite öğrencileri kültürlerini tanıttı

        Sakarya'da öğrenim gören uluslararası üniversite öğrencileri, halk oyunlarını, yöresel müziklerini, kıyafetlerini ve yemeklerini tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 14:13 Güncelleme: 07.05.2025 - 14:19
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        Sakarya'da öğrenim gören uluslararası üniversite öğrencileri kültürlerini tanıttı
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        Sakarya'da öğrenim gören uluslararası üniversite öğrencileri, halk oyunlarını, yöresel müziklerini, kıyafetlerini ve yemeklerini tanıttı.

        Sakarya 7 Renk Uluslararası Öğrenci Topluluğu ve Kaynarca Şehit Mansur Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliğinde "Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinliği düzenlendi.

        Lise bahçesinde yapılan etkinlikte Afrika, Balkanlar, Orta Doğu, Uzak Doğu, Asya ve Kafkaslar'dan gelen öğrenciler, halk oyunlarını, yöresel yemeklerini, ürünlerini, kıyafetlerini ve müziklerini tanıttı.

        Kurdukları stantlarda yöresel tatlarını misafirlere ikram eden öğrenciler, el emeği ürünleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Okul Müdürü Ali Akıllı, programda yaptığı konuşmada, imam hatip aiditeyini, niteliğini ve niceliğini artırmak amacıyla "Kişisel, Kültürel Gelişime Katkı ve İstikamet Projesi" kapsamında yıl boyunca birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini anlattı.

        Yürüttükleri eğitim programları ve projeleri hakkında bilgi veren Akıllı, "Uluslararası Öğrenci Buluşması'nda 20 ülkeden yaklaşık 200 uluslararası öğrenciyle bir araya geldik. Öğrencilerimizin halk dansları, şarkıları, kıyafetleri ve gelenekleriyle kültür programı oluşturduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

        Etkinliğe katılan Sakarya Üniversitesi öğrencisi Gazzeli Salsabeel Foudeh, stantlarında bazı yöresel ürünler, geleneksel kıyafetler ve fotoğrafları sergilediklerini belirterek, "Gazze ve Batı Şeria'da katliamlar sürüyor. Çocukları öldürüyorlar. İnşallah en kısa zamanda bu son bulur." diye konuştu.

        Kırgızistanlı öğrenci Alina Cumaliova da ülkelerini tanıttıklarını, geleneksel eşya ve kıyafetlerini sergilediklerini ifade etti.

        Ülkelerinin tarihi ve doğal güzelliklerinin fotoğraflarını sergilediklerini aktaran Kazakistanlı öğrenci Sunkar Macar ise etkinlikten memnun kaldıklarını dile getirdi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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