Sakarya'da Eksim Rüzgar Enerji Santrali açıldı

Açılış törenine, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da katıldı.

Açılışın ardından Ankara'da yapılan duaya eşlik eden protokol üyeleri, toplu fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans yoluyla bağlandığı törende, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş ve Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli ile Eksim Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Arkın Akbay açılış kurdelesini kesti.

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