Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da ağaçların "tomografisi" çekilecek

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, envanterine "Elektrik Sensörlü Ağaç Tomografi Cihazı" kazandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 17:24 Güncelleme: 07.05.2025 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da ağaçların "tomografisi" çekilecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, envanterine "Elektrik Sensörlü Ağaç Tomografi Cihazı" kazandırdı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehirde doğa, ağaçların sağlığını ve güvenliğini korumak için çalışmalar sürdürülüyor.

        Bu kapsamda envanterine ağaç tomografi cihazı kazandıran belediye, şehrin en işlek cadde ve sokaklarında, parklarında ve yeşil alanlarında bulunan ağaçların sağlıklı olup olmadığını bu cihazla detaylı şekilde kontrol edecek.

        Cihazla öncelikli olarak şehrin sembolü olan merkezdeki ıhlamur, çınar, dişbudak ve atkestanesi ağaçlarıyla ilgili tespitler yapılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Ayşe Tuğba Burucu, güvenli, sağlıklı ve yeşil Sakarya için çalıştıklarını belirtti.

        Büyükşehir Belediyesi olarak yeşil alanları korumak ve geliştirmek için teknolojik altyapıyı güçlendirdiklerini bildiren Burucu, "Son olarak bünyemize kattığımız ağaç tomografi cihazıyla, yaşlı ağaçlarımızın iç yapısını analiz ediyor, çürüme ve hasar tespitlerini bilimsel verilerle yapıyoruz. Rehabilite edilebilecek ağaçları koruyor, risk oluşturanları ise güvenli şekilde değerlendiriyoruz. Daha güvenli, daha sağlıklı ve daha yeşil bir Sakarya için çalışıyoruz çünkü bu şehir hepimizin." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Türkiye’ye gelen 2 bin ton patates virüslü çıktı
        Kamuda ne kadar Togg var?
        Kamuda ne kadar Togg var?
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır

        Benzer Haberler

        SATSO Başkanı Altuğ, Sakarya'nın nisan ayı ihracat rakamlarını değerlendird...
        SATSO Başkanı Altuğ, Sakarya'nın nisan ayı ihracat rakamlarını değerlendird...
        Sakarya'da Eksim Rüzgar Enerji Santrali açıldı
        Sakarya'da Eksim Rüzgar Enerji Santrali açıldı
        YURTLİG Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası, Sakarya'da başladı
        YURTLİG Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası, Sakarya'da başladı
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'da öğrenim gören uluslararası üniversite öğrencileri kültürlerini t...
        Sakarya'da öğrenim gören uluslararası üniversite öğrencileri kültürlerini t...
        Hastanede çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü
        Hastanede çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü