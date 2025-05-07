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        SATSO Başkanı Altuğ, Sakarya'nın nisan ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi:

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, kentten nisan ayında yapılan dış satımda ABD dahil 36 ülkeye yüzde 100, 10 ülkeye ise yüzde 50'nin üzerinde artış yaşandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 17:30 Güncelleme: 07.05.2025 - 17:30
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        SATSO Başkanı Altuğ, Sakarya'nın nisan ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi:
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        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, kentten nisan ayında yapılan dış satımda ABD dahil 36 ülkeye yüzde 100, 10 ülkeye ise yüzde 50’nin üzerinde artış yaşandığını bildirdi.

        Altuğ, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan nisan ayı ihracat verilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kentin nisan dönemi ihracatının geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,7, mart ayına kıyasla ise yüzde 6,3 düştüğünü ve 373 milyon dolar olduğunu belirtti.

        Yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen kümülatif ihracatın da 1,6 milyar dolar olduğunu kaydeden Altuğ, martta Sakarya'nın ihracatında ilk 5 sırayı otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, iklimlendirme sanayi ve çelik sektörlerinin oluşturduğunu ifade etti.

        Altuğ, fındık ve mamulleri, su ürünleri, iklimlendirme sanayi, demir ve demir dışı metaller sektörlerinin geçen yıla kıyasla kayda değer artışlarla ayı kapattığını, toplam 19 sektörün ise yüzdesel olarak ihracatlarını artırma başarısı gösterdiğini bildirdi.

        Sakarya'nın nisan ayında serbest bölgeler dahil dünyanın 115 noktasına ihracat gerçekleştirdiği bilgisini paylaşan Altuğ, Polonya, Fransa, İtalya, Birleşik Krallık ve Almanya'nın en çok ihracat yapılan ülkelerin ilk 5 sırasını oluşturduğunu belirtti.

        Altuğ, ABD dahil 36 ülkeye yüzde 100, 10 ülkeye ise yüzde 50’nin üzerinde ihracatta artış kaydettiklerini aktararak, "60 ülkeye ihracatımızı artırdık. Geçen yıl ihracat olmayan 16 bölgeye de bu ay ihracat yaptık. Özellikle Slovenya, Romanya ve İtalya’ya ihracatımızda kayda değer artışlar gözlemliyoruz. Bunda Karasu Limanı'mızın Doğu Avrupa seferlerinin etkisi olduğu yadsınamaz." ifadelerini kullandı.

        Sakarya'nın ilk 3 ayda da 320 milyon doları aşan dış ticaret fazlası verdiğine değinen Altuğ, "İhracatta lokomotif sektörümüz otomotiv endüstrisindeki yüzde 38’lik keskin düşüş bizleri şaşırttı. Çelik, süs bitkileri ve mamulleri sektörlerimizde de kayda değer düşüşler görüyoruz. Nisan ayı ihracatındaki düşüşü genel olarak değerlendirirsek, otomotiv sektörünün nisan ihracatındaki düşüşte ise Avrupa pazarındaki talep daralması, firmaların üretim ve tedarik planlamalarındaki dönemsel değişikliklerin etkili olduğu tahmin ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Altuğ, yaşanan düşüşün büyük ölçüde geçici ve dış kaynaklı olduğunun görüldüğünü, ileriki aylarda küresel koşullarda toparlanma ve sektörlerde üretim dengelenmesiyle performans artışının yaşanacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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