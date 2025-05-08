Sakarya'da polis ekipleri emniyet kemerinin önemi hakkında sürücüleri bilgilendirdi

Ekipler, Adapazarı İlçesi Farabi Caddesi ile Serdivan ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde sürücüleri durdurup kontrol yaptı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" dolayısıyla sürücüleri emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirdi.

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