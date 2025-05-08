Sakarya'da polis ekipleri emniyet kemerinin önemi hakkında sürücüleri bilgilendirdi
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" dolayısıyla sürücüleri emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirdi.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, "Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası" dolayısıyla sürücüleri emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirdi.
Ekipler, Adapazarı İlçesi Farabi Caddesi ile Serdivan ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde sürücüleri durdurup kontrol yaptı.
Vatandaşların emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol eden ekipler, broşür dağıtarak vatandaşları trafik güvenliği konusunda bilgilendirdi.
Denetim ve bilgilendirmelerin devam edeceği bildirildi.
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