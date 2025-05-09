Sakarya'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada motokurye öldü
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada motokurye hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada motokurye hayatını kaybetti.
Kemalpaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde U.P. kontrolündeki 54 YR 859 plakalı hafif ticari araç ile motokurye Bulut Faruk Filya'nın (39) kullandığı 54 AJR 940 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, motokuryenin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan U.P'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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