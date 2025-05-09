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        Sakarya'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada motokurye öldü

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada motokurye hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 11:47 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:47
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        Sakarya'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada motokurye öldü
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada motokurye hayatını kaybetti.

        Kemalpaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde U.P. kontrolündeki 54 YR 859 plakalı hafif ticari araç ile motokurye Bulut Faruk Filya'nın (39) kullandığı 54 AJR 940 plakalı motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, motokuryenin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan U.P'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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